Відновлення житла на Донбасі: у Кабміні готують "чорний шорт-лист" недобросовісних будкомпаній

Будівельні компанії, які неякісно виконують роботи в Донецькій області, будуть занесені в «чорний шорт-лист», заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

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Як повідомили в прес-службі Мінрегіону, про це він сказав під час виїзного засідання профільного комітету Верховної Ради в місті Торецьк.

«Щодо будівельних компаній, які працюють у Донецькій області, ми плануємо створити «чорний шорт-лист» за поданням від військово-цивільної адміністрації та місцевих органів влади», - сказав він.

Віце-прем'єр додав, що надалі такі недобросовісні компанії будуть не тільки відсторонені від участі у тендерах на державні закупівлі, але й позбавлені ліцензії на проведення таких робіт.

Також Зубко зазначив, що серед пріоритетних питань Донецької області, які потребують першочергового вирішення, - відновлення житла.

За словами Зубка, спільно з Міністерством внутрішніх справ та Державною службою України з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про створення оперативного загону в Донецькій і Луганській областях, який буде безпосередньо займатися оперативним реагуванням і відновленням зруйнованої інфраструктури в «сірій» зоні.

Віце-прем'єр додав, що в держбюджеті на наступний рік будуть внесені всі пропозиції щодо посилення роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та загону оперативного реагування в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони України Іван Руснак зазначав, що збитки через руйнування інфраструктури на Донбасі в результаті агресії РФ становлять близько 50 млрд дол.