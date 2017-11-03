Розенко розповів, що заважає монетизації субсидій

Відсутність реального обліку споживання житлово-комунальних послуг населенням України є основною проблемою для упровадження монетизації субсидій, заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

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"На жаль, це найголовніша проблема - ми не маємо нормального обліку споживання, що стримує процес монетизації цієї субсидії", - сказав він.

Віце-прем'єр зазначив, що історії про те, що у населення заберуть субсидії або не оформлять на новий строк, вже не працюють. Люди пройшли вже два сезони субсидій і зрозуміли, що система субсидій працює, і ніхто забирати їх не буде.

При цьому Розенко висловив сподівання на те, що підприємства, які надають послуги, в першу чергу будуть вести облік реального споживання серед громадян.

Він повідомив, що у разі економії протягом опалювального сезону уряд вирішив монетизувати невелику частину коштів і видати населенню у вигляді премії за економію ресурсу. Таким чином уряд стимулює людей, які отримують субсидії, до економного споживання, щоб не було історій про те, як було два роки тому, коли люди відкривали двері та кватирки через спеку, замість того, щоб економно витрачати газ.

"Наші монополісти, газові олігархи ходили по домівках, їх агенти говорили: ви випалюйте більше газу, тому що у вас заберуть субсидію. Поширювали міф. Тепер ми говоримо: ні, ми вас будемо стимулювати. І ми даємо першу пробну куля в цьому році" , - сказав Розенко.

Віце-прем'єр зазначив, що виплата компенсацій за зекономлені субсидії, яка відбувається зараз, є першим етапом на шляху до упровадження процесу монетизації субсидій на ЖКП.

"Ми завжди говорили про те, що кінцевим етапом буде монетизація цих субсидій. Ми робимо зараз перший етап. Якщо хочете, це такий пілотний проект. Коли у людей виникла певна економія ресурсу за опалювальний сезон, і частину цієї економії ми людям повертаємо у вигляді живих грошей.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабмін ухвалив рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії, яка, за попередніми розрахунками, торкнеться близько 1,5 млн українських сімей.

Максимальна сума коштів, які може отримати субсідіант, - 135 грн за заощаджену електроенергію і близько 700 грн за зекономлений обсяг газу.

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, уряд до середини листопада поточного року виплатить українцям, які подавали заяви на монетизацію залишків зекономлених минулої зими субсидій.

В рамках програми виплати компенсацій за зекономлені субсидії нараховано 1,1 млрд грн для 1,7 млн українців.

Міністерство фінансів України очікує запуску нового механізму монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у разі його схвалення урядом вже з 1 січня 2018 року.