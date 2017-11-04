Вимагати повернення субсидії можливо тільки через суд - Розенко

Повернення субсидії можливо тільки в судовому порядку у разі подання домогосподарством неправдивих даних. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «112 Україна».

«Ніяких повернень субсидій апріорі не може бути. Будь-які повернення субсидій можуть відбуватися тільки в судовому порядку. Якщо це, умовно кажучи, вина конкретної людини, сім'ї. Якщо, наприклад, людина неправильно подає свої відомості - таке може бути. Але, якщо ви все чесно і правильно заповнили, ніяких повернень субсидій не може бути. Субсидія – це безповоротна державна допомога, яка надається людині», - запевнив Розенко.

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Віце-прем'єр закликав українців не вірити у міфи щодо системи субсидій.

«Ще один із міфів, які розповсюджують, в тому числі наші політичні опоненти, що нібито людина не зможе продати квартиру, поки не відшкодує субсидії, або що діти повинні будуть повертати субсидії, які отримували батьки. Це все міфи, це все неправда», - наголосив він.

Розенко підкреслив, що держава надає субсидії не для того, щоб потім щось забрати, а щоб зараз допомогти людям пережити цю непросту ситуацію з підвищенням тарифів.