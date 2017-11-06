В Україні пропонують контролювати роботу хостелів та запровадити систему штрафів

10:52, 06 листопада 2017
Нерухомість
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У столиці наголошують, що ситуація на ринку послуг тимчасового проживання є загрозливою.

Раду просять визначити правовий статус хостелів / фото getawayhostel.com

Київська влада надіслала звернення до парламенту щодо визначення правового статусу хостелів, повідомляє ТСН

На думку столичних чиновників, ситуація, яка склалася на ринку послуг тимчасового проживання, є загрозливою і порушує права інших мешканців.

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Влада просить Верховну Раду  визначити правовий статус хостелів, розробити чіткий порядок їхньої реєстрації та запровадити систему штрафів за порушення порядку.

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі затримано власницю хостелу, в якому під час пожежі загинули 5 людей.

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Теги: #контролювати роботу хостелів#узаконити хостели#штрафи хостели