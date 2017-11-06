В Україні пропонують контролювати роботу хостелів та запровадити систему штрафів

Київська влада надіслала звернення до парламенту щодо визначення правового статусу хостелів, повідомляє ТСН.

На думку столичних чиновників, ситуація, яка склалася на ринку послуг тимчасового проживання, є загрозливою і порушує права інших мешканців.

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Влада просить Верховну Раду визначити правовий статус хостелів, розробити чіткий порядок їхньої реєстрації та запровадити систему штрафів за порушення порядку.

Раніше стало відомо, що у Запоріжжі затримано власницю хостелу, в якому під час пожежі загинули 5 людей.