В Україні пропонують контролювати роботу хостелів та запровадити систему штрафів
10:52, 06 листопада 2017Нерухомість
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У столиці наголошують, що ситуація на ринку послуг тимчасового проживання є загрозливою.
Раду просять визначити правовий статус хостелів / фото getawayhostel.com
Київська влада надіслала звернення до парламенту щодо визначення правового статусу хостелів, повідомляє ТСН.
На думку столичних чиновників, ситуація, яка склалася на ринку послуг тимчасового проживання, є загрозливою і порушує права інших мешканців.
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Влада просить Верховну Раду визначити правовий статус хостелів, розробити чіткий порядок їхньої реєстрації та запровадити систему штрафів за порушення порядку.
Раніше стало відомо, що у Запоріжжі затримано власницю хостелу, в якому під час пожежі загинули 5 людей.
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