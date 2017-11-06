Окупований Луганськ залишиться без води

Сьогодні, 6 листопада, Луганське енергетичне об'єднання проведе знеструмлення Петровської насосної станції (Петровський водозабір) Попаснянського водоканалу, який забезпечує водою мешканців неконтрольованої території Луганської області, і зокрема, саме місто Луганськ, повідомляє Цензор.нет.

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Причиною знеструмлення став борг водоканалу, який станом на 6 листопада становить майже 157 мільйонів гривень (156 мільйонів 965 тисяч гривень) і постійно зростає. При цьому борг сформувався якраз за рахунок боргів "ЛНР", бо 90 % води, що видобувається водоканалом, поставляється на неконтрольовану територію.

Слід зазначити, що борги Попаснянського водоканалу постійно зростають, незважаючи на інформацію, що з початку 2017 року представники терористичної "ЛНР" почали платити за споживання води - востаннє такі повідомлення були про передачу готівки на мосту в Щасті під наглядом ОБСЄ. Так, у жовтні водоканал спожив електроенергії на 9 мільйонів 156 тисяч гривень, а сплатив лише 7 мільйонів 805 тисяч гривень.

Загалом в 2017 році оплата водоканалом електроенергії становила 45 мільйонів 356,1 тисяч гривень. А було нараховано 77 мільйонів 927,8 тисячі гривень, тобто оплата становила лише 58% від нарахування.

Слід зазначити, що вода на неконтрольовану територію Луганської області поставлялася ще до створення Попаснянського водоканалу влітку 2015 року, а відповідно, і електроенергія споживалася. Але тоді це ще було підприємство "Луганськвода", яке було ліквідоване на контрольованій Україною частині Луганської області, а борги за електроенергію залишилися.