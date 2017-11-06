Ще 7 родин Житомирщини отримають пільгові кредити на житло - ОДА

На Житомирщині ще 7 родин отримають пільгові кредити на житло. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, ще 7 родин, окрім тих 16, що вже скористались цією програмою, зможуть придбати та побудувати власне житло на селі, у тому числі одна родина – зробити ремонт завдяки програмі «Власний дім».

Таке рішення сьогодні, 6 листопада, прийняла комісія під керівництвом голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича.

«Депутати обласної ради на сесії ( 2 листопада - УНІАН) проголосували за рішення, відповідно до якого піднімається поріг кредитування: до 300 тис. грн – для спорудження нового житлового будинку, до 200 тис. грн – для придбання житла і до 150 тис. грн – для ремонту житлового будинку. І цей кредит дається під 3 % річних. Механізм нескладний, подається всього 11 найнеобхідніших документів. Приємно, що долучаються до співфінансування місцеві бюджети, а люди почали активніше звертатися, коли побачили, що знайомі, сусіди вже скористалися програмою», – зазначив Гундич.

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Вже за підвищеним лімітом кредитування 5 сімей придбають власне житло, ще одна родина планує побудувати будинок та ще одна – зробити ремонт. Серед них – учасник антитерористичної операції, переселенець та чорнобильці.

Так, родина Гогунських із села Словечне Овруцького району має двох дітей – хлопчика і дівчинку. Чоловік працює вчителем фізичного виховання, дружина – приватним підприємцем. Зараз ця родина проживає з батьками, а це - 6 людей на невеликій житловій площі. Тепер Гогунські зможуть взяти кредит під 3% річних та побудувати своє житло.

«Це мрія всього життя – свій будинок. Зараз живемо з батьками, тісно, діти хочуть мати окремі кімнати. Плануємо невеличкий двоповерховий будинок, вже висадили сад біля нього. Програма ця дуже потрібна, адже ніде не знайдеш банк, який дасть кредит під 3%. У середньому, ми платитимемо трохи більше 2 тисяч гривень у місяць, що досить підйомна сума», – розповідає Олексій Гогунський.

«Закликаю всіх мешканців області, які проживають і працюють у сільській місцевості, не боятися, якщо є бажання взяти участь у цій програмі – звертайтеся до нас в адміністрацію, ми роз’яснимо, які документи потрібні і куди їх подати. Якщо люди бажають щось змінити у своєму житті у плані покращення житлових умов – ми готові у цьому допомогти», – підкреслив Гундич, коментуючи дію програми " Власний дім".

Загалом же, у 2017 році цією програмою вже скористалися 16 родин Житомирщини. " Після цього кошти на реалізацію програми фактично закінчилися, тому на сесії Житомирської обласної ради 2 листопада на її реалізацію були виділені додаткові гроші, за рахунок цих коштів вказаною програмою тепер зможуть скористатися інші жителі області", - уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА.

З переліком документів можна ознайомитися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

За детальною інформацією можна зверунтись до «Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» за адресою: Житомир, майдан Корольова, 12, каб. 510, 512 або за телефоном (0412) 42-16-06.

Як повідомляв УНІАН, житомирська влада розподілила 15,7 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на пільгові виплати і житлові субсидії населенню.