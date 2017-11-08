Забудовник ЖК "Чайка" передав 17 квартир військовослужбовцям

Більше 40 000 сімей військових стоять у квартирній черзі, за офіційними даними 2016 року. Благодійні організації, волонтери, крупний бізнес, держструктури та Президент України як приватна особа об’єднують свої зусилля, щоб допомогти військовослужбовцям у скрутних життєвих обставинах.

Однією з перемог у вирішенні цього питання стала співпраця девелоперської компанії «ОМОКС» та благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України».

У жовтні 2017 року представники Фонду звернулися до забудовника житлових комплексів «Чайка» та «Сонцтаун» із проханням посприяти у покращенні житлових умов для військових та їх сімей. Докладно ознайомившись із діяльністю організації, керівник ТОВ «ОМОКС» передав до благодійного фонду 17 квартир: одно-, двох- та трьохкімнатних.

Підтримка воїнів, які захищають суверенність України та безпеку громадян – це справа честі. Свідомі та відповідальні бізнесмени у важкий для країни час мають підтримувати суспільство та керуватися принципом соціальної відповідальності бізнесу, - прокоментував керуючий власник «ОМОКСА» Олексій Кулагін. – Засновники товариства прийняли рішення надати Фонду благодійну допомогу: 12 квартир у новому домі в ЖК «Сонцтаун», ще 5 квартир перейдуть у власність цієї організації, коли будинок у ЖК «Чайка» буде зданий в експлуатацію. Всі документи вже підписані.

Протягом останніх 12 років девелоперська компанія «ОМОКС» підтверджує статус соціально відповідального бізнесу: розбудовує село Чайки Києво-Святошинського району, побудувавши 30 багатоповерхових будинків, де проживає більше 12 000 людей, створює дитячі садки, школи та інші об’єкти інфраструктури. Забудовник продовжує заохочувати розвиток спорту на території села, спонсорує благодійні заходи, допомагає людям, які знаходяться у складних життєвих обставинах, та за можливості сприяє підтримці держбезпеки України.