Кабмін почав виплати компенсацій за зекономлені субсидії

Кабінет міністрів України розпочав виплачувати компенсації за зекономлені субсидії з оплати житлово-комунальних послуг домогосподарствам, які заощадили на споживанні енергоносіїв у минулому опалювальному сезоні.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

“В листопаді Уряд розпочав виплати в рамках програми монетизації субсидій тим господарствам, які, будучи отримувачами субсидій, в минулому опалювальному сезоні забезпечили економію споживання енергоносіїв.

Давайте разом зробимо Україну енергоефективною та енергонезалежною!” - зазначив Гройсман.

Згідно з інфографіком на його сторінці, кошти отримають 1,7 млн ​​домогосподарств. За економію споживання газу одержувачі субсидій, які заощадили його в опалювальному сезоні 2016-2017 років, отримають більше 600 грн компенсації, за економію електроенергії - понад 120 грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії.

Термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії було продовжено на два місяці - до 1 листопада 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, виплати компенсацій за зекономлені субсидії на житлово-комунальні послуги будуть проходити з 2 по 15 листопада.

На виплату зекономлених сум субсидій у держбюджеті передбачено 1,2 млрд грн.