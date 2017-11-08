Кабмін затвердив введення розрахунків з теплокомуненерго "живими" грошима

Кабінет міністрів України затвердив введення з 1 січня 2018 року механізму розрахунків з теплокомуненерго за поставлені субсидій населенню в рамках послуги "живими" грошима замість клірингових операцій взаємозаліку. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Читайте такожКабмін почав виплати компенсацій за зекономлені субсидії

"У нас розмір субсидій та пільг на ЖКГ зростає, надзвичайно важливо ефективне використання цих коштів. Сьогодні ми приймаємо рішення про перехід на нову систему оплати субсидій "живими" коштами за фактично спожиті послуги, а не на підставі розрахованих субсидій за соціальним нормам... Це усуне всі можливі зловживання при розрахунку за субсидіями", - сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

У свою чергу міністр соціальної політики Андрій Рева підкреслив, що зміна механізму розрахунків по субсидіях з теплокомуненерго не торкнеться населення, якому субсидії всі також будуть нараховуватися за соціальним нормам.

"До цього розрахунки йшли не "живими" коштами, а фактично взаємозаліком. Зараз кожен місяць під час розрахунків фінансові органи будуть отримувати документи від компаній, які надають послуги, і розраховуватися з ними", - зазначив Рева.

При цьому, за словами міністра, цей крок є першим на шляху до монетизації субсидій для населення, коли громадяни будуть отримувати субсидії грошима.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про монетизації зекономленої суми субсидії на оплату газу та електроенергії.

Термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії було продовжено ще на два місяці - до 1 листопада 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, виплати компенсацій за зекономлені субсидії на житлово-комунальні послуги будуть проходити з 2 по 15 листопада.

На виплату зекономлених сум субсидій у державному бюджеті передбачено 1,2 мільярда гривень.

Раніше Розенко зазначав, що відсутність реального обліку споживання житлово-комунальних послуг населенням України є основною проблемою для впровадження монетизації субсидій.