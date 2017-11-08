Кабмін виділив ще 100 мільйонів на "теплі" кредити

Кабінет міністрів України додатково виділив 100 мільйонів гривень на реалізацію програми "теплих" кредитів у відповідності з внесеними змінами до державного бюджету України на 2017 рік, повідомила прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 8 листопада.

"Щоб задовольнити зростаючий попит населення на державну підтримку при утепленні, протягом року ми боролися за виділення додаткового фінансування. Як результат, ще влітку вдалося направити 300 мільйонів гривень на програму, а на цей раз – додаємо ще 100 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на компенсацію фізичним особам, які утеплили індивідуальне житло за програмою", – цитує прес-служба главу Держенергоефективності Сергія Савчука.

Також, цим рішенням продовжено дію програми на три роки - до 2020 року.

За даними держагентства, загалом за весь час дії програми понад 360 тисяч сімей залучили "теплі" кредити і інвестували у утеплення власного житла майже 5,3 мільярда гривень. Уряд, у свою чергу, відшкодувала населенню та ОСББ близько 1,8 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 липня виділив 300 мільйонів гривень на реалізацію програми "теплих" кредитів, що надаються на підвищення енергоефективності житлового фонду. 19 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів у 2017 році направить 730 мільйонів гривень на надання "теплих" кредитів для 300 тисяч українських сімей.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми по фінансуванню населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 мільйонів гривень. За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, виділених 400 мільйонів гривень вистачить тільки на першу половину 2017 року.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.