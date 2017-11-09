Відключення води на Луганщині: без водопостачання планують залишити Первомайськ та Кіровськ

Компанія «Луганське енергетичне об’єднання» планує відключити Західну фільтрувальну станцію, яка постачає воду в непідконтрольні Україні населені пункти.

Про це заявив гендиретор компанії Володимир Грицай, передає «Громадське радіо».

Зазначається, що від роботи Західної фільтрувальної станції залежить водопостачання в такі населені пункти, як Первомайськ, Брянськ, Кіровськ та ін.

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«На відключення даного об’єкту потрібен дозвіл ДП «Укренерго». Ми протягом року звертаємось в дану інстанцію і дозволу ми не отримуємо. Сьогодні по даному об’єкту борг 157 млн. Я нагадую, що 90 % води поступає на непідконтрольну Україні територію», — розповів Грицай.

Як повідомляв УНІАН раніше, ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) знеструмило Петрівський водозабір Попаснянського водоканалу, який постачає воду до окупованого Луганська.

Причиною знеструмлення є борг водоканалу перед "ЛЕО", який станом на 6 листопада складає майже 157 мільйонів гривень та постійно зростає.