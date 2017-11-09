На комунальні субсидії можуть додатково виділити майже 8 мільярдів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету вирішив рекомендувати парламенту збільшити загальний обсяг субсидій для громадян на оплату житлово-комунальних послуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн найближчим часом.

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Про це повідомив голова комітету Андрій Павелко на своїй сторінці у соцмережі Facebook, посилаючись на підсумки розгляду комітетом законопроекту про внесення змін до державного бюджету України на 2017 рік (№7258).

«За підсумками розгляду законопроекту Бюджетний комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому найближчим часом», - написав депутат.

Крім того, він зазначив, що схвалений комітетом законопроект передбачає збільшення медичної субвенції на 300 млн грн, щоб забезпечити своєчасну виплату заробітної плати медикам та лікування пацієнтів медзакладів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів України, в державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 61 млрд грн для виплати субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг, при цьому зобов'язання щодо їх виплат на початок опалювального сезону на 1 жовтня становили 71 млрд грн.