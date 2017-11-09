Українці дізнаються, за що платять: Рада прийняла реформу ринку житлово-комунальних послуг

Верховна Рада України у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект, який спрямовано на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №1581-д «Про житлово-комунальні послуги» проголосували 262 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак повідомила, доповідаючи по законопроекту, що він спрямований на реалізацію раніше прийнятого закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Згідно з ним, ЖЕКи мають бути позбавлені монополії на ринку надання комунальних послуг. Але домогтися цього, на думку депутата, не вдасться без прийняття законопроекту «Про житлово-комунальні послуги».

Бабак зазначила, що неврегульованим залишається питання укладення договорів з управління багатоквартирними будинками і надання житлово-комунальних послуг.

«У даному законопроекті про житлово-комунальні послуги ми пропонуємо процедури, як жителі і споживачі будуть укладати договори на отримання всього комплексу послуг ЖКГ: на послуги з управління, водопостачання, теплопостачання, поводження з відходами, газу та електрики», - сказала вона.

Для цього, зокрема, законопроект пропонує виділити з квартирної плати послугу з поводження з твердими відходами. Також запроваджується типовий договір на управління будинком, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати за послуги з управління.

«Людині треба дати право порахувати, скільки коштує прямий договір, а скільки - колективний. Тому законопроект відкриває можливості вибору для людей у багатоквартирних будинках ... Послуги будуть продаватися тільки за лічильниками», - зазначила Бабак.

Окрема частина законопроекту присвячена перевірці якості комунальних послуг.

Як вказується в пояснювальній записці, законопроект регулює відносини між споживачами і постачальниками комунальних послуг, в тому числі питання встановлення лічильників і оцінки якості надання комунальних послуг.

Законопроект також позбавляє місцеві органи влади права встановлювати тарифи на низку послуг, які виділяються з комплексу послуг ЖКГ і плата за які формує загальний тариф з обслуговування багатоквартирних будинків. У числі таких послуг: переробка та захоронення побутових відходів, централізоване опалення та постачання холодної води тощо. Зокрема, законопроект наділяє Кабінет міністрів правом встановлювати лише порядок формування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами. А конкретні тарифи встановлюють компанії, які, згідно з місцевим конкурсом, отримують право на надання населенню послуг зі збирання, переробки та захоронення відходів.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого 2016 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект №1581-д «Про житлово-комунальні послуги», а 16 травня 2017 року відправила його на повторне друге читання.

14 травня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку». Документом встановлено, що спільне майно не може бути поділене між співвласниками багатоквартирного будинку, визначаються права співвласника, нормуються обов'язки і питання відповідальності. Крім того, законом нормується компетенція зборів співвласників і порядок прийняття ними рішень з управління багатоквартирним будинком, уточнюється правовий статус ОСББ, яке не може займатися підприємницькою діяльністю, змінюються принципи створення ОСББ.

Закон набрав чинності 1 липня 2015 року.