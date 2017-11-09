Пеня за комуналку: українців штрафуватимуть за протерміновану оплату квитанцій

З 1 січня 2019 року вводиться пеня за кожен день прострочення оплати після дати, до якої має бути сплачено за житлово-комунальні послуги.

Читайте такожНа комунальні субсидії можуть додатково виділити майже 8 мільярдів

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала народний депутат України Альона Бабак (фракція “Самопоміч”).

Вона зазначила, що в законі про житлово-комунальні послуги, який сьогодні ухвалено Верховною Радою, передбачена пеня “з 1 січня 2019 року в розмірі 0,01 (однієї сотої) відсотка за кожен день прострочення після дати, коли вичерпаний термін оплати”.

Депутат уточнила, що нововведення стосується ситуації, коли оплата за послуги ЖКХ внесена невчасно до 20 числа місяця чи до іншої дати.

“Це означає, що 100 днів прострочки — це 1% від суми заборгованості, тобто в рік максимальна сума пені становить 3,65%”, - додала Бабак.

За її словами, також було уточнено положення щодо введення пені.

Бабак зазначила, що законом передбачено, що у разі заборгованості держави по субсидіях і пільгах пеня не нараховується. Також не нараховується пеня, якщо в людини є заборгованість з оплати праці, яка підтверджена документально.

“Всім людям, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги з об’єктивних причин, пеня не нараховуватиметься”, - додала депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №1581-д «Про житлово-комунальні послуги», який спрямовано на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг.

За ухвалення законопроекту, який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління, проголосували 262 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.