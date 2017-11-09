Рада виділила на комунальні субсидії ще майже 8 мільярдів

Верховна Рада України збільшила загальний обсяг субвенцій з державного бюджету 2017 року місцевим бюджетам для пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідних змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№7258 від 6 листопада) з низкою пропозицій бюджетного комітету проголосували 292 народних депутата за необхідного мінімуму 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник Комітету ВР з питань бюджету Іван Куліченко зазначив, що за підсумками розгляду законопроекту комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому з урахуванням низки пропозицій комітету.

«Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому як закон з урахуванням пропозицій, викладених у висновку комітету. Рішення комітету погоджено з Міністерством фінансів і забезпечить збалансованість державного бюджету», - сказав депутат.

За його словами, крім зростання обсягу субсидій для населення, законопроект передбачає збільшення на 1,1 млрд грн субвенцій місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, а також медичної субвенції на 300 млн грн.

Крім того, збільшуються видатки Міністерства охорони здоров'я на лікування громадян України за кордоном, а також виділяються додатково 200 млн грн на посилення національної безпеки.

Крім цього, вводиться нова субвенція на 1,8 млрд грн на погашення боргу за електроенергію підприємствам водопостачання в Донецькій області, щоб вони могли забезпечити безперебійне надання послуг населенню і запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні.

Представник комітету зазначив, що з урахуванням запропонованих правок держбюджет буде збалансованим, оскільки додаткові 13 млрд грн видатків будуть компенсовані за рахунок скорочення видатків за низкою програм, зокрема, з обслуговування держборгу і фінансування дефіциту Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства фінансів України, у державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 61 млрд грн для виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому зобов'язання щодо таких виплат на початок опалювального сезону на 1 жовтня становили 71 млрд грн.

Державний бюджет України у січні-жовтні 2017 року одержав 647,4 млрд грн доходів, що на 5,2% більше бюджетного розпису на цей період і на 39,7% вище від показника за аналогічний період 2016 року.