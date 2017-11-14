Український культурний центр на Арбаті хочуть продати за $70 мільйонів - росЗМІ

Депутати ВР хочуть продати будівлю Українського культурного центру на Арбаті не тільки політичних, але і з фінансових міркувань. Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на кілька джерел з "Блоку Петра Порошенка".

Відзначається, що законопроект "Про денонсацію угоди між кабінетом міністрів України і урядом РФ про заснування та умови діяльності інформаційно-культурних центрів" вже зареєстрований у Верховній Раді і обговорюється в профільних комітетах.

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У матеріалі зазначається, що продаж Україною свого культурного центру посеред Москви дозволить їй розірвати культурні зв'язки з країною-агресором, і заробити більше $ 70 млн. Хоча з таким рішенням не згодні всі, оскільки продати будівлю, можливо, виявиться і легко. У той час як купити щось подібне з часом в центрі міста виявиться набагато складніше.

Відзначається також, що в разі, якщо законопроект таки буде прийнятий, Москви зобов'яжуть закрити Російський центр науки і культури, що знаходиться на одній з найстаріших вулиць Києва.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року у Львові Російський культурний центр виселили з орендованого приміщення. Процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини.