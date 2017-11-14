В Україні можуть скасувати паперові платіжки за комуналку

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким в Україні хочуть скасувати паперові квитанції за комунальні послуги і запровадити оплату в електронному вигляді.

Читайте такожРада виділила на комунальні субсидії ще майже 8 мільярдів

Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

Постачальники послуг через ЖЕКи будуть розсилати споживачам електронний рахунок-інвойс, де буде вказана інформація про надані комунальні послуги, обсяги споживання, вартість.

Якщо закон приймуть, то паперові квитанції не будуть розсилати, але їх можна буде роздрукувати на вимогу споживача. Електронну квитанцію можна буде завантажити на смартфон.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №1581-д «Про житлово-комунальні послуги», який спрямований на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг. Зокрема, в законі передбачена пеня з 1 січня 2019 року в розмірі 0,01 (однієї сотої) відсотка за кожний день прострочення з дати, коли закінчився термін оплати.