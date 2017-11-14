У Житомирі на триденному семінарі голів ОСББ навчають ефективно управляти нерухомістю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, 14 листопада у Житомирському інституті медсестринства розпочався триденний семінар на тему «Управління житловою нерухомістю». Учасниками семінару є голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Житомира.

«Організатори заходу – Житомирська міська рада, ЛГО «Центр досліджень місцевого самоврядування», Курси підвищення кваліфікації працівників ЖКГ при НУ «Львівська Політехніка», Ресурсний центр для розвитку ОСББ (Львівська міська рада)», - уточнили у міськраді.

Як зазначив, відкриваючи семінар, голова правління Центру досліджень місцевого самоврядування Володимир Бригілевич, сьогодні учасники заходу розглядають питання, пов’язані із правовим забезпеченням діяльності ОСББ та практичними аспектами управління житловим фондом.

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Так, зокрема, вони вивчають систему надання ОСББ житлово-комунальних послуг, методи роботи із боржниками, а також організацію аварійно-диспетчерського обслуговування житлових будинків. Окремим блоком обговорюються правові засади діяльності ОСББ: юридичний супровід, укладання договорів, судовий захист прав і інтересів, тощо.

Завтра учасники семінару отримають практичні рекомендації щодо правильного фінансового управління діяльністю ОСББ та говоритимуть про новації та ризики у роботі.

Третій день семінару проходитиме у Центрі розвитку місцевого самоврядування Житомира. Під час розгляду питання «Шлях до енергоефективності ОСББ» учасникам семінару презентують міську програму фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у реалізації енергоефективних заходів.

Серед іншого, голови ОСББ ознайомляться із особливостями кредитування та практичним досвідом реалізації енергоефективних заходів за рахунок кредитних коштів.