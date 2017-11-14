Компенсацію за зекономлені субсидії вже отримала половина українців, які претендують на неї

Половина жителів України, які претендували на компенсацію за зекономлені субсидії в опалювальному сезоні 2016-2017 років, вже її отримали, повідомив на прес-конференції директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

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«Зараз йде активна фаза нарахувань на рахунки громадян. На сьогодні така робота вже виконана практично стосовно половини громадян, які підпадали під монетизацію», - сказав Музиченко.

Він відзначив, що найближчим часом ця процедура буде завершена, і всі люди, які звернулися з відповідними заявами і мали економію енергоресурсів у минулий опалювальний період, одержать відповідні кошти на свої рахунки.

Також Музиченко повідомив, що загальна сума відшкодування становитиме понад 1,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу і електроенергії.

Термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії було продовжено на два місяці - до 1 листопада 2017 року.

Як раніше повідомляв віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, виплати компенсацій за зекономлені субсидії на житлово-комунальні послуги відбуватимуться з 2 по 15 листопада.

На виплату зекономлених сум субсидій у держбюджеті передбачено 1,2 млрд грн.