В Україні завершили процес розрахунку зимової субсидії - Кабмін

Місцеві органи виконавчої влади, а саме управління соціального захисту населення, завершили процес розрахунку субсидії для 6,6 мільйона українських сімей на зимовий період 2017-2018 років, яка буде відображена в платіжці за опалення за листопад 2017 року, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

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Згідно з повідомленням, за жовтень сума субсидії буде незначна з об'єктивних причин - жовтень є неповним опалювальним місяцем. У грудні надійде повідомлення про розмір субсидії на цілий місяць.

"На опалювальний період допомогу від уряду на оплату комунальних послуг отримали 6,6 мільйона українських сімей. З них 5,8 мільйона – житлові субсидії і 800 тисяч – субсидії на тверде паливо", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що при розрахунку розміру субсидії на опалювальний сезон 2017-2018 років брали до уваги доходи за I і II квартал 2017 року. Субсидію автоматично розрахували всім тим, кому в травні цього року допомогу був перепризначена на новий період - 2017-2018 років.

"Тим сім'ям, які не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону уряд компенсує жовтневі витрати на комунальні послуги. Будуть компенсовані витрати на комунальні послуги за листопад в разі звернення за допомогою в грудні - протягом двох місяців з дати початку опалювального періоду", - зазначається на урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад, у вересні цього року, або пенсіонери, які перестали працювати, скажімо в жовтні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, можуть оформити субсидію виходячи тільки з одного доходу - пенсії. Для цього необхідно з декларацією про доходи звернутися в управління соціального захисту населення, і допомога перерахують.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 3,34 мільярда гривень, що на 22,8% перевищує аналогічний показник 2016 року.

9 листопада Верховна Рада України збільшила загальний обсяг субвенцій з державного бюджету 2017 року місцевим бюджетам для пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 7,62 мільярда гривень - до 68,79 мільярда гривень.

Субсидія призначається на рік - з травня до травня наступного року. Її розмір розраховується окремо на літній період, окремо на зимовий - виключно на основі доходів фактично проживають у квартирі осіб.