Вперше люди вручають ключі забудовникам

16:35, 17 листопада 2017
Нерухомість
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НК

Купівля житла в новобудовах – це завжди маса запитань і ризиків. Як вибрати надійного забудовника, який точно добудує? Як упевнитися, що він дотримується всіх будівельних норм? Чи використовуються якісні матеріали? І це тільки головні питання, які хвилюють потенційного покупця.

Усі вже звикли шукати відповіді в Інтернеті: читати відгуки, переглядати форуми, питати поради в соціальних мережах і т.п. А це займає дуже багато часу й зусиль.

Колектив realt.ua вирішив об’єднати всі думки й оцінити кожний житловий комплекс шляхом народного голосування.

15 листопада стартувало саме таке онлайн-голосування – Перша народна премія нерухомості REALT GOLDEN KEY.

Підбиття підсумків відбудеться 20 грудня. Переможцям – житловим комплексам, які набрали найбільшу кількість балів – будуть вручені золоті ключі.

1. ХТО В ЖУРІ?

Наше журі – це ви. Переможців REALT GOLDEN KEY назвуть тільки люди. Ви можете оцінювати будь-які ЖК-номінанти, про які вам є що сказати. Ніяких експертів, аналітиків ринку нерухомості, представників влади. Ніякого стороннього впливу на хід голосування й визначення переможців як у фінансовому, так і технічному плані. Це – головна запорука успіху нашого заходу.

2. ЯК БУДЕ ОЦІНЮВАТИСЯ?

Критерії оцінки в REALT GOLDEN KEY ретельно продумані. Під час голосування враховуються найважливіші параметри житлового комплексу: співвідношення ціни/якості, інфраструктура, архітектура, а також рівень народної довіри до забудовника даного ЖК. Після підрахунку загального балу будуть названі житлові комплекси-переможці в кожному класі новобудов: економ, комфорт, бізнес і преміум.

3. КОГО ОЦІНЮЄМО?

Номінантом може стати будь-який житловий комплекс Києва й передмістя, який зробив онлайн-заявку. Всі заявки ретельно перевіряються. До голосування не допускаються фінансові піраміди і ЖК «на рівні котловану». Участь в REALT GOLDEN KEY безплатна для всіх ЖК – це робить неможливим просто «купити» приз.

4. ХТО ОРГАНІЗАТОР?

Ідея й організація проведення в Україні народної премії нерухомості належить порталу REALT.UA. Це перший сайт в UA-неті, який зібрав усі новобудови на одному ресурсі і запустив Форум для їх обговорення. За 18 років існування він допоміг багатьом визначитися з вибором житла й не потрапити до будівельних афер. Репутація REALT.UA і буде запорукою довіри до REALT GOLDEN KEY.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАРОДНОГО ЖУРІ!

Тільки ваш голос визначить лідерів ринку нерухомості сьогодні!

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