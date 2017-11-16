Рада схвалила проект закону про регулювання містобудівної діяльності

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про регулювання містобудівної діяльності, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання забудови шляхом введення нового документа з просторового планування - план об'єднаних територіальних громад.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності» в першому читанні (№6403) проголосували 257 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Перший заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він дозволить забезпечити об'єднані територіальні громади єдиною документацією з планування.

«Цей законопроект дозволить врегулювати питання планування та забудови територій, унормувати питання, пов'язані з регулюванням відносин під час розробки та затвердження документації з просторового планування, забезпечити об'єднані територіальні громади єдиною документацією з планування. Також, розширює повноваження органів місцевого самоврядування щодо регулювання забудови шляхом затвердження правил регулювання забудови територій, створює прозорий механізм врахування громадських інтересів під час розроблення та затвердження документації з просторового планування», - сказав він.

У свою чергу віце-прем'єр міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, доповідаючи щодо законопроекту, зазначив, що замість трьох документів з планування територій вводиться один.

«Цим законопроектом ми відкриває шлях об'єднаним територіальним громадам для управління своїми територіями. Це спрощує підхід до планування територій, тому, що замість трьох документів: схеми планування територій, схеми планування території громади, схеми планування населених пунктів, вводиться один документ, який стосується плану об'єднаних територіальних громад. Цим законопроектом відкривається шлях для наступного кроку – управляти земельними ресурсами», - сказав він.