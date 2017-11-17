Гройсман переконаний, що Україна нормально пройде опалювальний сезон

11:13, 17 листопада 2017
Нерухомість
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Прем'єр зазначив, що запаси необхідних енергоносіїв перебувають на належному рівні, зокрема, природного газу.

REUTERS

Україна має достатні запаси енергетичних ресурсів і абсолютно нормально пройде опалювальний сезон 2017-2018 років. Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"Що стосується опалювального сезону. Я хочу вам сказати, що я і моя команда звикли працювати у форс-мажорних та екстремальних обставинах, і хочу запевнити всіх українців, що ми абсолютно нормально пройдемо цю зиму", - сказав він, додавши, що запаси необхідних енергоносіїв знаходяться на належному рівні, зокрема, природного газу.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До початку цього періоду віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко заявив про 100% готовності України до проходження опалювального сезону. До початку сезонав підземних сховищах було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу, тоді як в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.

Разом з тим за оцінками компанії-оператора об'єднаної енергосистеми "Укренерго", на складах ТЕС не було достатніх запасів енергетичного вугілля. Станом на 31 жовтня вони становили 1,9 мільйона тонн при плановому показнику 2,8 мільйона тонн.

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Теги: #Гройсман та опалювальний сезон