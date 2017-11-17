Зубко розповів, як вчинять з боргом комунальних підприємств на майже 15 мільярдів

Закон про реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожиті енергоносії (теплокомуненерго за природний газ та водоканалів за електроенергію) дозволить погасити 14,7 мільярда гривень боргів цих компаній.

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Про це у парламенті заявив профільний віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, коментуючи реалізацію раніше прийнятого закону №1730 "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій і підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії".

"Закон №1730 відкриває шлях до погашення заборгованості в розмірі 14,7 мільярда гривень, які всі ці роки тягарем лежали на плечах, я б сказав не комунальних підприємств, а наших жителів і споживачів", - зазначив він.

Також віце-прем'єр пояснив, що з цих 14,7 мільярда гривень виплата 8,7 мільярда гривень боргів буде пролонгована на 5 років, а ще 6 мільярдів гривень – будуть списані.

"Ми маємо можливість 8,7 мільярда гривень реструктуризувати на 5 років і, виконуючи графіки реструктуризації, практично списати з комунальних підприємств 6 мільярдів гривень боргів, які не мають джерел погашення", - додав Зубко.

За його даними, на сьогодні до реєстру підприємств, борги яких підлягають реструктуризації, знаходяться 185 компаній, ще 32 - на розгляді та 7 - в процесі внесення до реєстру.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Верховна Рада прийняла закон №1730, який регламентує процедуру реструктуризації (пролонгації виплат і списання штрафних санкцій, відсотків та пені) борги теплокомуненерго за газ перед "Нафтогазом" та водоканалів за куповану електроенергію у обленерго. Процес реструктуризації був запущений з 1 квітня 2017 року.

За даними НАК "Нафтогаз України", підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі станом на 14 листопада 2017 року заборгували "Нафтогазу" за газ, використаний для виробництва теплової енергії, близько 23,1 мільярда гривень.