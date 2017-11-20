У Бердичеві реконструюють центр первинної медико-санітарної допомоги за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Бердичеві за кошти Державного фонду регіонального розвитку завершують реконструкцію й термосанацію приміщення, в якому функціонуватиме центр первинної медико-санітарної допомоги.

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Проект передбачає відновлення частини відділення гнійної хірургії та денного стаціонару терапії міської лікарні під Бердичівський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Робітники вжеутеплили та пофарбували приміщення із зовнішнього боку, встановили енергозберігаючі вікна та двері. Всередині продовжуються оздоблювальні роботи стін та стелі.

Реконструкцію цього об’єкту розпочали ще у 2015 році. У 2017 році на ці роботи вже використали 4 млн 233 тис. грн коштів Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.

Загальна кошторисна вартість об’єкту складає 8 млн 385 тис. 229 грн.