В Україні можуть скасувати історико-містобудівні обґрунтування

Міністерство культури України має намір до 2019 року скасувати історико-містобудівні обґрунтування (ІМО), які встановлюють можливість будівництва об'єкта на певній ділянці населеного пункту.

Читайте такожРада схвалила проект закону про регулювання містобудівної діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра культури Тамара Мазур у ході круглого столу «Нове будівництво на територіях розміщення об'єктів культурної спадщини», організованого Офісом ефективного регулювання (BRDO).

"У нас є розроблений проект акта, який вже розглядається на урядовому комітеті. Ми чекаємо узгодження Мінрегіону (Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - УНІАН), сподіваємося, воно буде. Якщо акт буде прийнято до Нового року, то наступного року будуть скасовані історико-містобудівні обґрунтування в тих населених пунктах, де є історико-архітектурні опорні плани, а з 2019 року - в принципі як інститут", - сказала Мазур.

Присутня на круглому столі депутат Київради Ольга Балицька зазначила, що використання історико-містобудівного обґрунтування неефективне.

"Щось у результаті повинно померти - або історичні частини міста, або цей інструмент. За останні два роки я не бачила жодного проблемного об'єкта, де не було б чинного історико-містобудівного обґрунтування. Один плюс: ці документи мають термін дії, і я сподіваюся, що там, де вони закінчуються, їх більше не буде продовжено", - сказала Балицька.

Довідка УНІАН. Історико-архітектурні опорні плани - це плани, які фіксують розташування всіх нерухомих пам'яток історії та культури і нововиявлені об'єкти, з їх територіями та зонами охорони. Складаються на основі сучасних картографічних матеріалів або геодезичної зйомки.

В Україні 401 населений пункт визначено історичним місцем. Відповідно до закону «Про регулювання містобудівної діяльності», для населених пунктів у складі генпланів мають бути розроблені історико-архітектурні опорні плани. Станом на вересень 2017 року історико-архітектурні плани затверджено тільки у 86 населених пунктах.