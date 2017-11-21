Українці за 10 місяців отримали комунальних субсидій на 3,5 мільярда гривень

Жителям України в січні-жовтні 2017 року бул призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 3,49 млрд грн, що на 8,7% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, в міській місцевості субсидії призначені на суму 2,5 млрд грн, у сільській - 995 млн грн.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-жовтні були призначені 8,16 млн сімей (106,2% звернулися за субсидією, з урахуванням тих, хто звернувся в 2016 році). У міській місцевості субсидії призначені 5,6 млн сімей, у сільській - 2,6 млн сімей. Порівняно з січнем-жовтнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зросла на 44,8%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем минулого року зменшився на 39,7% - до 341,6 грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-вересні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 3,34 млрд грн, що на 22,8% перевищує аналогічний показник 2016 року.

У 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн, більше, ніж у 2015 році.