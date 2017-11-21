На власника будівельної імперії Kadorr Ківана готується ще один пакет звернень до силових структур

Народний депутат України, колишній командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук заявив ЗМІ, що співпраця сирійського бізнесмена Аднана Ківана з біглим екс-нардепом, сепаратистом Ігорем Марковим не повинна залишитися без уваги СБУ, Генпрокуратури та інших силових відомств. Нардеп сьогодні готує низку звернень до правоохоронних органів України з розслідування діяльності компанії KADORR GROUP.

"Є багато питань до самовільної забудови - вражає нахабність, з якою ведеться будівництво. Коли, наприклад, добудовується кілька поверхів без відповідних дозволів. Зокрема, є майданчики, на яких йдуть забудови, що належать збіглим братам Марковим, і Ківан з ними будується в долі", - заявив народний депутат.

Він також висловив сподівання, що нещодавні обшуки, які проводилися в компанії KADORR GROUP дозволять дізнатися реальну картину. Нагадаємо, напередодні СБУ вилучило у офісах будівельної компанії 20 мільйонів гривень готівкою та понад 100 печаток фіктивних підприємств.

Що стосується останніх резонансних подій в одеському міському саду, то Сергій Мельничук впевнений: хто зацікавлений у тому, щоб відвернути увагу від скандалу навколо компанії KADORR GROUP і "перевести вектори в інше місце".

"А для тих, хто бігає і знімає ворота і огорожі, які були встановлені 10 років потому. Хто це робить і за чиїм замовленням - ось питання. Але, на мою думку, хтось робить ці провокації спеціально", - зазначив народний депутат.

"Я спокійно зайшов сьогодні в мерію. Зокрема, як і активісти, які прийшли на апаратну нараду. Поспілкувався з мером і отримав відповіді на всі питання, що мене цікавили. Мерія повинна працювати над вирішенням господарських питань, не відволікаючись на політику. Контроль повинен бути, але - цивілізований!", - підкреслив Мельничук.