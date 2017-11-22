Введення в експлуатацію житла в Україні збільшилося на 21%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-вересні 2017 року зріс на 21,4% порівняно з тим же періодом 2016 року і становить 6,889 мільйона квадратних метрів, повідомила Державна служба статистики.

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Зазначені показники наведені без урахування тимчасово окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Згідно з даними Держстату, у містах введено в експлуатацію 4,945 мільйона квадратних метрів, у сільській місцевості - 1,944 мільйона квадратних метрів. При цьому 40,9% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 58,6% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,5% - у гуртожитках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській і Івано-Франківській областях в січні-вересні 2017 року введено в експлуатацію 55,7% загального обсягу житла. Зокрема, у Києві введено в експлуатацію 1,093 тисячі квадратних метрів житла (15,9% від загального обсягу), а в Київській області - 1,233 тисячі квадратних метрів житла (17,9% від загального обсягу).

Також повідомляється, що загалом було прийнято в експлуатацію 84,411 тисячі квартир, при цьому в містах – 66,328 тисячі квартир, у сільській місцевості - 18,029 тисячі. Середня площа квартир склала відповідно 71,7 квадратного метро і 105,2 квадратного метра.

Найкращі показники зростання у січні-вересні зафіксовані в Луганській області (в 2,9 рази, до 12,9 тисячі квадратних метрів) і в Тернопільській області (на 99,8%, до 224,5 тисячі квадратних метрів).

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році порівняно з 2015 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося на 15,2% – до 9,367 мільйона квадратних метрів.