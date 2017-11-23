В Україні значно зросли обсяги будівництва

Будівельні підприємства України в січні-жовтні 2017 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,4% – до 73,5 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 19,4% – до 37,427 млрд грн, у тому числі з будівництва житлових будинків – на 12,8%, до 17,96 млрд грн, з будівництва нежитлових будівель – на 26,6%, до 19,46 млрд грн. Роботи з будівництва інженерних споруд зросли на 28% – до 36 млрд грн.

У Держстаті зазначають, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-жовтні становили 75,4% від загального обсягу, у той час як роботи з капітального та поточного ремонту – 14,7% та 9,9% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 33,1% – до 18,88 млрд грн, виконавши 25,7% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2017 року будівельні компанії збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,8% – до 63,5 млрд грн.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 млрд грн, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 млрд грн.