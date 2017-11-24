Коболєв назвав найбільш проблемних споживачів газу

Небідні власники великої нерухомості є найбільш проблемними споживачами природного газу. Про це у ефірі одного з національних телеканалів заявив голова правління національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«Ми вивчали кореляцію між доходами наших споживачів і рівнем розрахунків. Вона дуже цікава: насправді найбільш проблемними є великі, небідні споживачі, які є власниками великих будинків, квартир та іншого нерухомого майна", - сказав він.

За словами Коболєва, є багато людей, які можуть і повинні оплачувати ринкову ціну на газ. «Навіщо давати їм субсидію?» - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м. У вересні 2017 року порівняно з вереснем 2016 року споживання збільшилося на 4,8% - до 1,4 млрд куб. м.

Станом на 21 листопада загальна заборгованість споживачів різних категорій перед «Нафтогазом» становить 27,6 млрд грн.