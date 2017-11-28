В Україні відновили пільгову держпрограму "доступне житло"

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відновлює програму доступного житла, повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву голови фонду Сергія Комнатного.

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"Відсьогодні, 28 листопада, всі регіональні управління починають прийом документів від охочих", - йдеться у повідомленні.

Програма, яка фактично не працювала два роки через відсутність фінансування, передбачає відшкодування третини вартості житла особам, які потребують покращення житлових умов, і половину ціни – учасникам АТО і внутрішнім переселенцям.

Станом на сьогодні у чергах на нове житло стоять 650 тисяч українців, 10% із них – молодь.