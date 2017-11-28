На Тернопільщині обсяги прийнятого в експлуатацію житла за 9 місяців зросли у 2 рази

На Тернопільщині за 9 місяців 2017 року прийнято в експлуатацію 224,5 тис. м кв загальної площі житла. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління статистики, це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 35,6% загального обсягу житла, у будинках з двома та більше квартирами – 63,9%, у гуртожитках – 0,5%.

Зокрема в міських поселеннях введено в експлуатацію 176 тис. м кв (78,8% від загального обсягу), у сільській місцевості – 47,3 тис. м кв (21,2%).

Середній розмір квартири у зданих в експлуатацію будинках склав 80,4 м кв.

У січні-вересні 2017 року прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки загальною площею 5,6 тис. м кв, що становить 94,5% до обсягів січня-вересня 2016 року.