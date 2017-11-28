Фонд гарантування зайнявся іпотекою: 20 тисяч кредитів в банках-банкрутах виставлять на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб упродовж найближчих 10-12 місяців виставить на продаж права вимоги щодо 20 тисяч непрацюючих кредитів фізичних осіб у збанкрутілих банках на загальну балансову вартість майже 36 млрд грн.

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«На сьогодні ми обкатали аукціони і технічно готові, щоб виставити іпотечні кредити», - заявив директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін на брифінгу.

За його словами, торги будуть стартувати з роздрібних продаж, які є ефективнішими, після чого Фонд буде об'єднувати непродані активи в пули і також виставляти на продаж.

«Наш інтерес простий - закрити якомога швидше збанкрутілі банки і повернути швидше кредити, отримані у Національного банку та Міністерства фінансів», - додав Ворушилін.

Також у Фонді повідомили, що ще більш як 19,5 тис. кредитів із заборгованістю на суму майже 32 млрд грн, які перебувають у заставі Національного банку України, буде виставлено на торги після узгодження умов продажу з НБУ.

За інформацією Фонду, загальний портфель іпотеки в неплатоспроможних банках становить 40 тис. кредитів із загальною заборгованістю на 68 млрд грн, при цьому обслуговується лише 2% з цих кредитів, оскільки більшість позичальників помилково вважають, що повертати борги неплатоспроможного банку не потрібно.

«Погашення кредитів - один з основних джерел коштів для розрахунку з кредиторами банків. І позичальники просто повинні усвідомити, що повернути борги в будь-якому разі доведеться: якщо не банку, то новому кредитору, який придбає права вимоги по кредиту», - пояснила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут.

За її словами, права вимоги за іпотечними кредитами фізосіб банків «Надра», «Дельта Банк», «Фінанси і Кредит» і «Фідобанк» буде виставлені на «голландські» аукціони, також як іпотечні кредити інших банків, початкова ціна яких під час торгів знизилася більш ніж на 30% від номіналу.

При цьому, як зазначила Рекрут, на індивідуальний продаж права вимоги виставлятимуться лише один раз, після чого активи продаватимуться вже в складі пулів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів у жовтні почав продаж активів неплатоспроможних банків на «голландських» аукціонах (торги зі зниженням ціни). Аукціон за новим форматом передбачає автоматичне зниження ціни активу на 1% під час торгів через однаковий проміжок часу, але не більше ніж до 20% від початкової вартості. Торги проходять у рамках системи «Prozorro.Продаж».

За інформацією Фонду гарантування, в його управлінні перебувають активи банків на 450 млрд грн за балансовою вартістю, проте їх оцінна вартість становить лише 100 млрд грн через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-жовтні 2017 року одержав від управління активами банків, що ліквідуються, 7,733 млрд грн.