Чотири знакових об'єкти Києва перейдуть з держвласності у власність міста

Депутати Київської міської ради дали згоду на безоплатне прийняття у власність міста 4-х столичних знакових об’єктів, що наразі перебувають у держвласності.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали 79 із 92 зареєстрованих в сесійній залі депутатів міськради.

Цим рішенням Київрада зобов’язується не відчужувати у приватну власність будівлі Гостинного двору (Контрактова площа, 4), цілісний майновий комплекс державного підприємства Палац Спорту (Спортивна площа, 1), Будинок Ігоря Сікорського (вул. Ярославів Вал, 15) та цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національний цирк України» (пл. Перемоги, 2).

Реалізація зазначеного рішення дасть змогу владі міста вживати заходів щодо проведення необхідних робіт, спрямованих на збереження цих об’єктів, що відіграють значну роль у суспільному житті киян та гостей міста, та забезпечити належні умови для їх функціонування, а також відпочинку жителів міста.

Міська влада планує модернізувати ці об’єкти та використовувати їх виключно за призначенням, йдеться в рішенні.

Зокрема, Національний цирк включений до програми приватизації держвласності на 2017-2020 роки.

Щодо Гостинного двору та Будинку Сікорського, які є перлинами київської архітектури, зазначається, що на сьогодні центральні органи виконавчої влади, які є їх балансоутримувачами, не мають відповідних фінансових ресурсів для врятування зазначених будівель.

Наразі Київ очікує відповідних рішень держави щодо цих об'єктів.