Зміни до держбюджету: президент погодився збільшити видатки на субсидії

Президент України Петро Порошенко підписав зміни в Закон про внесення змін у державний бюджет на 2017 рік, що забезпечує збільшення витрат на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а також інших соціальних заходів. Про це повідомила прес-служба президента.

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"Закон забезпечує вирішення нагальних, в тому числі соціально важливих питань. Документ також спрямований на ефективне та цільове використання бюджетних коштів у 2017 році, шляхом перерозподілу бюджетних призначень в межах затвердженого загального обсягу видатків та надання кредитів", - йдеться в повідомленні.

Законом, зокрема, передбачається збільшення витрат на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, медичну субвенцію для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам установ охорони здоров'я.

Для продовження здійснення фінансування в 2018 році законом передбачається збереження на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів залишків коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій і на рахунках спеціального фонду - залишків коштів субвенції на заходи з розвитку системи охорони здоров'я в сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 9 листопада ухвалила зміни в Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" і збільшила загальний обсяг субвенцій з державного бюджету 2017 року місцевим бюджетам для пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 7,62 мільярда гривень - до 68,79 мільярда гривень.