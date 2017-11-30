Територіальні органи архбудконтролю мають бути реалізаторами впроваджених реформ на місцях - голова ДАБІ

Якість роботи Департаменту Держархбудінспекції у Дніпропетровській області має відповідати темпам розвитку та потребам регіону. На цьому 30 листопада наголосив Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев під час робочої поїздки на Дніпропетровщину.

Голова ДАБІ зустрівся з Головою Дніпропетровської ОДА Валентином Резніченком, а також спільно з його заступниками Олегом Кужманом та Володимиром Пруцаковим провів нараду із забудовниками регіону.

Олексій Кудрявцев відзначив, що Дніпропетровська область є однією з лідерів за обсягами будівництва, однак, на жаль, не за якістю роботи територіального органу архітектурно-будівельного контролю: «Ми постійно аналізуємо показники роботи системи архбудконтролю у розрізі регіонів. У такій потужній області, як Дніпропетровська, посадові особи мають розуміти та максимально ефективно втілювати запроваджені галузеві реформи у життя».

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Голова Держархбудінспекції зауважив, що сьогодні діяльність територіального органу ДАБІ можна оцінити як задовільну, однак цього недостатньо для належного функціонування сектору будівництва області. Тож найближчим часом роботу структурного підрозділу буде приведено у відповідність до заданих регіоном темпів розвитку. Адже, враховуючи потенціал, територіальне розташування та потоки внутрішньо переміщених осіб, які приймає Дніпропетровщина, активізація будівельних процесів залишається актуальним питанням для області.

Поряд з житловим та інфраструктурним будівництвом, сьогодні в області ведуться роботи зі створення об’єктів соціальної сфери – закладів освіти європейських зразків, медичних установ, аналоги яких відсутні в Україні, здійснюються модернізація існуючих споруд. Крім того, реалізуються важливі проекти з альтернативної енергетики.

На пожвавлення будівництва у тому числі вплинули впроваджені законодавчі зміни у містобудуванні. За десять місяців 2017 року обсяги будівельних робіт, виконаних на території Дніпропетровщини, зросли на 28,5% порівняно з аналогічним показником минулого року. Загалом за січень-жовтень виконано будівельних робіт на 6,6 млрд грн.

«В 2015 році набув чинності Закон щодо децентралізації у сфері держархбудконтролю, який фактично надав можливості передачі повноважень на місцевий рівень. І ця тема сьогодні для Дніпропетровщини залишається найактуальнішою. Треба відзначити, що ми маємо високі показники щодо реалізації цієї реформи. На сьогодні 10 територіальних громад Дніпропетровської області мають відповідні повноваження», - зауважив Перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Олег Кужман.

Олексій Кудрявцев наголосив, що сьогодні у будівельній галузі відбуваються необхідні реформи для стабільного розвитку: «Отримання громадами ключових важелів впливу на містобудівну ситуацію дає їм можливість ефективно формувати стратегію розвитку свого краю та інвестиційні пропозиції. Крім того, наразі дозвільні процедури стали максимально прозорими та зрозумілими для порядних забудовників, які хочуть та вміють вести чесний бізнес в Україні. Тобто, на законодавчому рівні сприятливі умови створено. Однак важливо, щоб вони знаходили якісну практичну реалізацію на місцях. Посадові особи архбудконролю мають розуміти ступінь відповідальності, адже від них залежить старт проектів. Якість їх роботи багато в чому впливає на наміри інвесторів працювати в регіоні та формує ставлення мешканців, у тому числі Дніпропетровщини, до системи архбудконтролю».

Під час зустрічі представники бізнес-середовища продемонстрували великий інтерес до впроваджених змін у законодавстві та їх реалізації на практиці, а також цікавилися подальшими кроками та ініціативами ДАБІ у вдосконаленні містобудівної ситуації.

На завершення Голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев спільно з іншими учасниками оглянув будівництво навчально-виховного комплексу на території КЗ «Підгородненська загальноосвітня школа №4 I-III ступенів» в м. Підгородне, а також будівництво житлового будинку і спортивно-оздоровчого комплексу в смт Слобожанське Дніпровського району.