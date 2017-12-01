Держстат підрахував мільярдні борги українців за опалення та гарячу воду

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в жовтні 2017 року збільшилася на 4,2% порівняно з показником на кінець вересня і становить 7,4 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій у порівнянні з попереднім місяцем не змінилася і склала 3 мільярди гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і становить 400 мільйонів гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зменшилася на 5% порівняно з вереснем і склала 2 мільярди гривень.

За даними Держстату, у жовтні українці сплатили за електроенергію 2,4 мільярда гривень (92,2% від нарахованих за цей період сум). При цьому борг населення становив 3,5 мільярда гривень.

Заборгованість населення за газопостачання збільшилася на 11% порівняно з вереснем і становить 12,1 мільярда гривень.

Загалом в жовтні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 4,3 мільярда гривень, що становить 72,4% нарахованих за цей період сум.

Держстат повідомив, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у жовтні 2017 року становили 803 гривні.

Найвищий рівень оплати ЖКП у жовтні 2017 року зафіксовано у Рівненській (115,9% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Херсонській (95,8%) та Тернопільській (95,2%) областях, найнижчий – у Луганській (41,4%), Закарпатській (59,7%) та Харківської (63%) областях.

Також повідомляється, що за січень-жовтень 2017 року з населенням було укладено 75,3 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму на загальну суму 346,8 мільйона гривень. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів, склала 141,3 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у вересні 2017 року знизилася на 4,2% порівняно з показником на кінець серпня і склала 7,1 мільярда гривень.