Держбюджет-2018: Кабмін збільшив витрати на енергоефективність до 2 мільярдів

Кабінет міністрів збільшив видатки в проекті державного бюджету на 2018 рік на реалізацію програм із енергоефективності з 800 млн до 2 млрд грн. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми збільшили фінансування до 2 млрд грн. Тобто, 2 млрд грн будуть доступними для українців для проведення робіт з енергоефективності. Крім того, ми розраховуємо отримати не менш як 800 млн підтримки від наших міжнародних партнерів, і також буде продовжено програму «теплих» кредитів», - сказав він.

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Згідно з представленою на засіданні презентацією, 400 млн грн буде спрямовано на фінансування програми «теплих» кредитів, і 1,6 млрд грн - на Фонд енергоефективності. При цьому 120 тис. українських сімей зможуть отримати державну допомогу для утеплення житла.

Як повідомляв УНІАН, на реалізацію програми «теплих» кредитів Кабінет міністрів заклав на 2017 рік 400 млн грн. У другій половині 2017 року на цю програму було додатково спрямовано ще 300 млн грн.

На 2018 рік спочатку видатки на таке кредитування також були передбачені на рівні 400 млн грн. За оцінками Держенергоефективності, річна потреба у фінансуванні програми «теплих» кредитів становить 1,9 млрд грн.

22 листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін під час підготовки проекту держбюджету на 2018 рік збільшить статтю видатків для фінансування програми «теплих» кредитів.