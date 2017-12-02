У 2018 році 1,3 тисячі сімей військовослужбовців отримають нове житло - Гройсман

Наступного року 1,3 тис. сімей військовослужбовців отримають нове житло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив на засіданні уряду.

"В наступному році в рамках цього бюджету (5% ВВП на оборону та безпеку -165 млрд грн) 1,3 тис. сімей військовослужбовців отримають нове житло", - сказав глава уряду.

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"Наша ідеологія полягає в тому, що український вояк має бути забезпеченим і має бути дуже гарно оснащеним", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, Гройсман повідомив, що оборонний бюджет України на 2018 рік становитиме 165 млрд грн, що становить 5% валового внутрішнього продукту.