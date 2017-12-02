В університетах України підвищать енергоефективність – Порошенко схвалив залучення кредиту
Президент підписав закон про залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року.
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Про це повідомили в прес-службі глави держави.
"Фінансова угода підписана 19 грудня 2016 року згідно із розпорядженням Президента України від 18 грудня 2016 року № 297/2016-рп. Угода має на меті залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що будуть спрямовані на здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов'язаних з освітнім процесом", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, проект «Вища освіта України» впроваджуватиметься на умовах співфінансування та із залученням коштів з інших джерел. Так, додатково до виділених ЄІБ коштів 10 млн євро буде надано з фонду Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Також радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) прийнято рішення про виділення позики у розмірі 30 млн євро, що спрямовуватимуться на реалізацію згаданого проекту.
Повідомляється, що проект передбачає два етапи реалізації, а також складається з основного компоненту з енергоефективності та компоненту, що має на меті в цілому покращити умови викладання.
"Перший етап охоплює інвестиції у енергоефективність, що відносяться до компонента з енергоефективності в семи університетах України: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний університет «Львівська політехніка»; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технічний університет.
На другому етапі заплановані інвестиції у реалізацію обох згаданих вище компонентів проекту", - підкреслили в прес-службі.