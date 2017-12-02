В університетах України підвищать енергоефективність – Порошенко схвалив залучення кредиту

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року.

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Про це повідомили в прес-службі глави держави.

"Фінансова угода підписана 19 грудня 2016 року згідно із розпорядженням Президента України від 18 грудня 2016 року № 297/2016-рп. Угода має на меті залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що будуть спрямовані на здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов'язаних з освітнім процесом", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, проект «Вища освіта України» впроваджуватиметься на умовах співфінансування та із залученням коштів з інших джерел. Так, додатково до виділених ЄІБ коштів 10 млн євро буде надано з фонду Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Також радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) прийнято рішення про виділення позики у розмірі 30 млн євро, що спрямовуватимуться на реалізацію згаданого проекту.

Повідомляється, що проект передбачає два етапи реалізації, а також складається з основного компоненту з енергоефективності та компоненту, що має на меті в цілому покращити умови викладання.

"Перший етап охоплює інвестиції у енергоефективність, що відносяться до компонента з енергоефективності в семи університетах України: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний університет «Львівська політехніка»; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технічний університет.

На другому етапі заплановані інвестиції у реалізацію обох згаданих вище компонентів проекту", - підкреслили в прес-службі.