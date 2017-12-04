У Житомирській області триває прийом заяв для участі у програмі "Доступне житло" - ОДА

У Житомирській області триває прийом заяв для участі у програмі «Доступне житло».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Житомирського регіонального управління Держмолодьжитла.

Як зазначається у повідомленні, прийом заяв для участі у вказаній програмі розпочався з 28 листопада цього року і триває зараз.

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Скористатися нею можуть учасники бойових дій та інваліди війни, переселенці, а також ті, хто потребує поліпшення житлових умов.

Також ця програма розрахована на людей, у яких відсутня на праві власності житлова площа без урахування житла, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Дія вказаної програми поширюється на осіб, які мають у власності житлову площу не більше 13,65 кв. м2.

Детальніше про те, як скористатися програмою “Доступне житло”, можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

Нагадаємо, ця програма передбачає відшкодування третини вартості житла особам, які потребують покращення житлових умов, і половину ціни – учасникам АТО і внутрішнім переселенцям.