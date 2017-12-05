Саакашвілі орендував розкішний пентхаус у Києві за $6 тисяч на місяць (відео)

Розкішний пентхаус на два поверхи, площею 252 квадратних метра з автономною системою опалення та кондиціювання. Це квартира, яку, за даними ТСН, останнім часом орендував Саакашвілі.

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Саме з неї він втік від силовиків на дах, на якому провів сьогоднішній ранок. Фото дворівневого приміщення в дореволюційному будинку на Костьольній, 7 є в Інтернеті на сайті елітного житла. Згідно з оголошенням вартість оренди – 6 тисяч доларів на місяць.

Як повідомляв УНІАН, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте близько 100 мітингувальників заблокували проїзд цього авто.

Правоохоронці намагаються розблокувати дорогу на Костьольній і вивезти Саакашвілі, але прихильники Саакашвілі ламають паркан, розбирають бруківку і знову будують барикади.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їхнього кримінального переслідування.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Саакашвілі заявив про намір переміститися до учасників акції під Верховною Радою. "Я хочу просити захисту в моїх лавах, в лавах киян, у пристойних, порядних людей України. Я буду вас захищати, але давайте захищайте мене", - зазначив він.