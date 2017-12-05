Київський довгобуд ТРЦ "Республіка" може відкритися в 2018 році

Торговий центр "Республіка", будівництво якого в Голосіївському районі Києва було припинено в 2015 році рішенням тодішнього інвестора об'єкта - компанії "Мегаполісжитлобуд", яку пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем, відкриється в 2018 році, повідомила директор консалтингової компанії UTG, яка виступає ексклюзивним брокером ТРЦ, Євгенія Локтіонова.

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"Ми можемо з упевненістю сказати, що "Республіка" наступного року відкриється. У нього з'явиться новий власник", - сказала вона.

За словами Локтіонової, на сьогоднішній день з ТРЦ "Республіка" підписано 75% контрактів із операторами.

"За ці роки жоден оператор не відмовився від контракту. Попередні договори перепідписуються щороку", - зазначила Локтіонова.

За її словами, об'єкт на момент зупинки будівництва був готовий на 98%. Також вона повідомила, що в наступному році після передачі прав нового власника і заходу в ТРЦ "Республіка" найбільших операторів – "Ашан" і Inditex - для виконання ремонтних робіт потрібно від 4 до 6 місяців, щоб відкрити торговий центр.

Довідка УНІАН. Торговельно-розважальний центр "Республіка" знаходиться в Києві (поблизу мікрорайону Теремки, Голосіївський район). Будівництво об'єкту почалося в 2012 року, здача в експлуатацію спочатку була запланована на 2014 рік, пізніше була перенесена на березень 2015 року. Однак у 2015 році будівництво ТРЦ було зупинено рішенням власника.

У ТРЦ "Республіка" буде розташовано близько 450 магазинів, паркінг на 4 тисячі авто і зона розваг на площі понад 22 тисяч квадратних метрів.

Власник та орендар землі під ТРЦ "Республіка" та інвестор об'єкту - компанія "Мегаполісжитлобуд". Засновником зазначеної фірми є кіпрська компанія "Берлинотто Лімітед". "Мегаполісжитлобуд" пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем.

18 травня 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку до кіпрської компанії "Берлинотто Лімітед" про стягнення частки корпоративних прав "Мегаполісжитлобуд" на ТРЦ. У свій час компанія взяла кредит у банку "Надра", власником якого також є Фірташ, надавши в якості застави за цим кредитом корпоративні права на недобудований проект торгово-розважального центру "Республіка".

7 липня 2017 року Фонду гарантування вкладів фізосіб не вдалося продати ТРЦ "Республіка" з-за відсутності покупців. Стартову ціну торгів - 2,495 мільярда гривень - у фонді узгоджували з Нацбанком.

У 2015 році Фонд гарантування вже збирався продати ТРЦ "Республіка", оцінюючи його в 1 мільярд гривень.

5 жовтня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізосіб повторно виставив на торги права вимоги за кредитами ліквідованого банку "Надра", в заставі за яким знаходиться недобудований ТРЦ "Республіка". Стартова ціна ТРЦ - 1,57 мільярда гривень, що в 1,6 рази нижче стартової ціни на перших торгах у липні 2017 року (2,5 мільярда гривень).