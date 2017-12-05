Кабмін у новому варіанті держбюджету-2018 додав грошей на субсидії

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік, підготовленого до другого читання, збільшити витрати кошторису на 40,506 млрд грн за рахунок підвищення субвенцій місцевим бюджетам на субсидії населенню з оплати житлово-комунальних послуг, медицину і розвиток регіонів.

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Відповідно до доопрацьованого до другого читання і затвердженого урядом проекту, оприлюдненого на парламентському сайті, витрати на субвенції місцевим бюджетам на субсидії населенню з оплати житлово-комунальних послуг збільшуються на 15,919 млрд грн - до 70,993 млрд грн.

Медична субвенція місцевим бюджетам збільшується на 5,937 млрд грн - до 57,367 млрд грн.

Крім того, передбачена субвенція на розвиток регіонів в розмірі 5 млрд грн, якої в первинному проекті держбюджету не було.

Також доопрацьований проект передбачає збільшити субвенцію місцевим бюджетам на соціальну допомогу населенню на 2 млрд грн - до 59,872 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований до другого читання і затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету України на 2018 рік зі збільшеним показником дефіциту порівняно з первісним варіантом на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн, доходів - на 37 млрд грн - до 914 млрд грн, видатків - на 41 млрд грн, до 989 млрд грн. Граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець року залишається на рівні 2,747 трлн грн.

В основі проекту - макроекономічний прогноз уряду, згідно з яким очікується зростання реального ВВП України в наступному році на 3% за інфляції 9%.

Напередодні розгляду держбюджету-2018 у парламенті в першому читанні Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявив про наміри продовжити обговорення проекту з українською владою, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту у 2,5% ВВП.

Розгляд проекту держбюджету-2018 у парламенті в другому читанні очікується 7 грудня.