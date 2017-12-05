Президент Петро Порошенко підписав закон про демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг (№ 1581-д). Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Читайте такожКабмін у новому варіанті держбюджету-2018 додав грошей на субсидіїПовідомляється, що реалізація положень закону «Про житлово-комунальні послуги» сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням.

Також сказано, що документом осучаснюються правові, економічні та організаційні засади надання споживачам житлово-комунальних послуг, а також запроваджуються новітні моделі договірних взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг, побудовані на принципах відкритості, прозорості та взаємної відповідальності.

Зокрема, його нормами визначено перелік житлово-комунальних послуг, загальні вимоги щодо надання таких послуг та організаційні засади їх комерційного обліку, порядок оплати за їх надання та застосування соціальних нормативів, порядок і особливості укладання, зміни та припинення договорів суб’єктами правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон № 1581-д, який спрямовано на демонополізацію ринку житлово-комунальних послуг і який передбачає прозорий поділ тарифу із зазначенням розміру плати за комунальні послуги та плати власне за послуги з управління