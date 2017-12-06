В Україні продовжує дорожчати будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-жовтні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, зросли на 12,9%, повідомляє Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва нежитлових будівель – на 14,2%, а також у сфері будівництва інженерних споруд – на 16,4%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері зведення комплексних промислових споруд – на 10,3%.

При цьому вартість БМР в жовтні 2017 року порівняно з вереснем зросла на 1,4% (у вересні вартість по відношенню до серпня зросла на 1,7%).

Найбільше зростання цін на БМР у жовтні зафіксовано у сфері будівництва транспортних споруд – на 2%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.