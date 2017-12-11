У Київводоканалі розповіли про нові тарифи на водопостачання та водовідведення
За даними комунального підприємства, зараз у столиці діє тариф на централізоване водопостачання та водовідведення 12,91 грн за 1 куб. м (без ПДВ).
У Києві з 29 листопада діють нові тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення.
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Як повідомили у прес-службі ПрАТ «АК «Київводоканал», нові тарифи введено відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2 листопада 2017 року № 1344 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868».
«Нині діє тариф на централізоване водопостачання та водовідведення 12,91 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 15,492 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Зокрема: на послуги з централізованого водопостачання – 6,9 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 8,28 грн за 1 куб. м (з ПДВ); на послуги з централізованого водовідведення – 6,01 грн за 1 куб. м (без ПДВ) або 7,212 грн за 1 куб. м (з ПДВ)», - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в компанії, тариф не включає витрати на повірку квартирних лічильників обліку.
«З тарифу виключені витрати на повірку лічильників, тобто його зменшено», - сказано у повідомленні.