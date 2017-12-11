У "Київенерго" Ахметова підрахували борги столиці за тепло

Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед енергогенеруючою компанією "Київенерго" на 1 грудня склала 3,9 мільярда гривень. Про це під час прес-брифінгу в Київській міській державній адміністрації повідомив директор відокремленого структурного підрозділу "Київська енергопостачальна компанія" ("Київенерго") Андрій Таляр.

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"Станом на 1 грудня борг киян за тепло і гарячу воду становить близько 4 мільярдів гривень", - сказав він, додавши, що борги населення складають 2,87 мільярда гривень, а ЖЕКів та ОСББ – 740 мільйонів гривень.

Також він зазначив, що компанія може розглянути різні варіанти реструктуризації боргів споживачів, наприклад, такий, як розстрочка "50/50", при якій половина суми сплачується в опалювальний сезон, а половина – у міжопалювальний період. Таким варіантом можуть скористатися лише ті споживачі, які не отримують субсидій і є безпосередніми клієнтами "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, борги столиці за опалення за станом на 1 вересня становили 2,6 мільярда гривень (населення – 1,35 мільярда гривень, Жеки та ОСББ – 690 мільйонів гривень).