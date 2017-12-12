На Житомирщині розробили обласну програму пільгового кредитування житла для бійців АТО, педагогів і медиків

На Житомирщині розробили обласну програму пільгового кредитування житла для учасників АТО, педагогічних і медичних працівників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про обласну комплексну Програму забезпечення житлом педагогічних, медичних працівників, учасників АТО та членів їх сімей на 2018-2021 роки.

Із проектом цієї програми ознайомив сьогодні депутатів обласної ради директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Роман Щебетов.

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«Програма передбачає надання пільгового кредиту вказаним категоріям населення. Черга формуватиметься відповідно до реєстру осіб, які потребують поліпшення житлових умов. Рішення про надання кредиту прийматиме регіональне управління Держмолодьжитла протягом місяця з дня подання документів», – сказав, зокрема, Щебетов.

Він пояснив також, що пільговий кредит надаватиметься на термін до 20 років під 3% річних.

Цю програму планують затвердити на черговій сесії Житомирської обласної ради 21 грудня.

Як пояснили УНІАН в облдержадміністрації, спочатку цей документ прийматиметься без фінансового ресурсу. Його планують передбачити на засіданні сесії обласної ради вже у 2018 році після детального опрацювання фінансових потреб та порядку надання кредитів. «Кошти виділятимуться з бюджетів різних рівнів та за рахунок співфінансування», - уточнили у прес-службі відомства.

Під час розгляду проекту програми депутати також вдосконалили її. «Так, на засіданні депутатської комісії сьогодні депутати запропонували доповнити цю програму пунктом, згідно якого пільговий кредит на житло могли б брати й добровольці", - зазначають в облдержадміністрації.

Нагадаємо, наразі на Житомирщині триває підготовка до бюджетної сесії Житомирської обласної ради.